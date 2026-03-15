دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نُبوية يرزقك الله بالإنسان الصالح

دعاء ليلة القدر للزواج ، أصبح دعاء ليلة القدر للزواج محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل خصوصا من الفتيات، فكل فتاة تتمنى أن يرزقها الله بالزوج الصالح، فعلى كل أب وأم أن يدعو لبناتهم ويكثفوا من الدعاء حتى يرزق الله بناتهم بالأزواج الصالحين، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء ليلة القدر للزواج .

دعاء ليلة القدر للزواج

"رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير”



دعاء ليلة القدر لتيسير الزواج

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

دعاء ليلة القدر لتعجيل الزواج

اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله ناجح في حياته، وأن أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني و تقر بي عينه يا ذا الجلال و الاكرام اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا ابراهيم اللهم سخر لي زوجاً، يخافك يارب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك انت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم.

اللهم إنى أسألك بخوفى من أن أقع بالحرام وبحفظى لجوارحى واسألك يا رب بصالح أعمالى أن ترزقنى زوجا صالحا يعيننى فى أمور دينى ودنياي فإنك على كل شىء قدير، اللهم اغفر ذنبى واحصن فرجى وطهر قلبى اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي، وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم إنى أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و احفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقا وأعظمهم بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي ومماتي.

اللهم إنى أعوذ بك من بوارى وتأخر زواجى وبطئه وقعودي وأسألك أن ترزقنى خيراً، مما أستحق من الزوج ومما آمل وأن تقنعه وأهله بى وتقنعنى وأهلى به.

اللهم زدني قرباً إليك.. اللهم زدني قرباً إليك.. اللهم زدني قرباً إليك اللهم، اجعلني من الصابرين اللهم اجعلني من الشاكرين.

اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا.. اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين يا كاشف الهم، ويا فارج الغم اللهم زوجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بأسمك العليم أنك عالم بحالي فبرحمتك يارب زوجني برجل صالح يستر علي ويكون قرة عين لي وأكون قرة عين له يا رب.

اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سالك به احد اجبتة واذا أستغاثك به احد اغثتة وأذا أستنصرك به احد أستنصرته ان تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.