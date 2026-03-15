خلافات حول الجيرة| مصرع شخص بطلق ناري وإصابة آخرين بالإسماعيلية .. والأمن يضبط المتهمين

لقى شخص مصرعه بطلق ناري وأصيب 5 أشخاص آخرين، اليوم الأحد إثر وقوع مشاجرة بين قبيلتين، بقرية الضبعية بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، فيما تم وضع الجثمان في ثلاجة الموتي تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بمصرع شخص وإصابة آخرين

وقد تلقى اللواء "أحمد عليان" مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطاراً يفيد بمصرع شخص بطلق ناري وإصابة 5 أشخاص اخرين اثر وقوع مشاجرة بين قبيلتين بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بسبب خلافات حول الجيرة بينهما.



تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين

وأمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث يضم كلاً من العميد "مصطفي عرفه" رئيس مباحث المديرية، والمقدم "محمد هشام" مفتش مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، والمقدم "أحمد جمال" رئيس المباحث، للسيطرة علي المشاجرة بالأسلحة النارية بين القبيلتين وفرض كردون أمني في القرية للسيطرة علي الموقف ومنع تجدد الاشتباكات.

ونجحت مأمورية أمنية مبكرة تضم كلاً من: النقباء "محمود طارق "، "محمد الهجرسي"، " محمود جهاد القمحاوي" معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من ضبط 9 أشخاص من طرفي المشاجرة وضبط السلاح المستخدم في الواقعة،