تحريات سرية ومراقبة دقيقة.. حكاية سقوط 9 سيدات يمارسن الرذيلة بالدقهلية

في لحظة واحدة، انقلب الستار على عالم خفي كانت تدور أحداثه بعيدًا عن الأعين، حيث المال السريع والاختيارات الخطرة.

تحريات سرية، مراقبة دقيقة، ثم مداهمة أنهت نشاطًا استمر في الظل، لتسقط 9 سيدات في قبضة الأمن بالدقهلية.

قصة بدأت بإعلانات سرية وانتهت بمحاضر رسمية، كاشفة فصول جريمة هزت الرأي العام وأعادت طرح سؤال صادم: كيف تقود الظروف بعض البشر إلى هذا الطريق؟



التحريات الأمنية أوضحت أن بعض السيدات المضبوطات لهن سوابق جنائية، فيما تعاني أخريات من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، دفعت بهن للانخراط في هذا الطريق بحثا عن مصدر دخل سريع، دون إدراك كامل لعواقبه القانونية والإنسانية.

تحريات سرية



وبحسب التحريات، اعتمدت السيدات على وسائل اتصال حديثة للتواصل مع راغبي المتعة، في محاولة للهروب من ضغوط الفقر والحاجة، لكن النهاية كانت واحدة، سقوط أمام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة جمصة، بالدقهلية وبحوزتهن هواتف محمولة كشفت عن تفاصيل نشاطهن، لتتكشف القصة كاملة أمام جهات التحقيق.



وبمواجهتهن، أقرت السيدات بما نسب إليهن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.