مسلسل على قد الحب الحلقة 25 .. مها نصار تتعرّض للهلاوسة وخطف محمد علي رزق

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من التحديات التشويقية والتى من المقرر أن تحوّل الأحداث الدرامية.

ومن أبرزها ، تعرض سارة (مها نصار) لهلوسة مثل ما كانت تفعل فى صديقتها مريم (نيللى كريم) وتتخيل طوال الوقت أنها تري مريم فى المنزل وأنها تتواصل معها على الهاتف وتخبرها بأنها لن تتركها ، وفى الفور تذهب إلى المصحة لتطمئن أن مريم مازالت فى المصحة وحالتها تتدهور.

وفى مشهد اخر ، يذهب الطبيب النفسي طارق (محمد على رزق) ويهددها بأنها اذا لم تعطيه النسبة المالية الذى يحتاجها سيفضحها ولكن كريم (شريف سلامة) يصل فى الوقت المناسب ويقوم بإختطافه هو وعبد الغني (محمود الليثي) حتى يعترف بمكان مريم.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز