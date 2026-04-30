موعد التقديم على وظيفة معلم مساعد لغة عربية بالأزهر.. التفاصيل كاملة

وأوضح أن التقديم إلكتروني باستخدام الرقم القومي، وعلى الراغبين في التقديم ضرورة الاطلاع على الشروط والمؤهلات والمستندات المطلوبة من خلال الإعلان.

كما لن يُسمح بدخول الامتحان إلا بعد مراجعة أصول المستندات والتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة إلكترونيًا واستيفائها لشروط الإعلان.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع (8000) معلم مساعد لمادة اللغة العربية، للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية؛ وذلك في إطار جهود الأزهر لدعم العملية التعليمية وسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

ويبدأ التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 15 مايو 2026، ويستمر حتى 29 مايو 2026، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، من خلال الاستعانة بكفاءات تعليمية قادرة على أداء الرسالة الأزهرية، والمساهمة في بناء أجيال تجمع بين العلم والقيم والأخلاق.

وعلى الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والتفاصيل والمستندات المطلوبة من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي من هنا