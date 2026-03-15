قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تحمل الجميع مسؤولية أمن الطاقة.. ودفعة صاروخية على الاحتلال.. و٧ شهداء بلبنان
الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

طارق لطفي : وقوفي أمام محمود حميدة كشف لي عن إنسان حقيقي

علا محمد

كشف الفنان طارق لطفي عن كواليس العمل لأول مرة مع النجم الكبير محمود حميدة بمسلسل "فرصة أخيرة" في تصريحات خاصة لبرنامج "هوليلة في 30 ليلة" والذي يقدمه  الإعلامي كريم رمزي المذاع عبر "ميجا إف إمر ووصف التجربة بأنها كانت مليئة بالمفاجآت الفنية والإنسانية وأكد لطفي أنه رغم مسيرته الفنية إلا أنه لم يلتق بالأستاذ محمود حميدة في أي عمل سابق وعندما اقترب منه وجده شخصاً طيبًا للغاية وحقيقي جداً وأشار بذكاء إلى أن حميدة يحاول دائماً إخفاء هذه الطيبة خلف وقاره المعهود لكن الحقيقة أنه فنان ملتزم ومجتهد لأقصى درجة ولا يعتمد إطلاقاً على تاريخه أو اسمه الكبير بل يعمل على كل مشهد باجتهاد وحب.

وانتقل لطفي بحديثه إلى الممثلين الشباب المشاركين في مسلسل "فرصة أخيرة" مؤكداً أنه يتبنى منهجاً خاصاً في التعامل معهم يهدف في الأساس إلى كسر رهبة الوقوف أمام الكبار وأوضح أن هذا المنهج ليس جديداً عليه بل هو "إرث" فني تسلمه من أساتذته الكبار الذين دعموه في بداياته مثل الراحل نور الشريف والراحل محمود عبد العزيز والنجم الكبير يحيى الفخراني الذين احتضنوه وكسروا داخله حاجز الخوف قديماً ليكون اليوم هو من يقوم بهذا الدور مع الأجيال الجديدة.

وشدد "لطفي" على أن الشباب المتواجدين في المسلسل هذا العام يمتلكون موهبة حقيقية تستحق الدعم لذلك يتعامل معهم في "اللوكيشن" كأخوة وأصدقاء مقربين بعيداً عن أي رسميات مشيراً إلى أن هذه الروح هي التي تظهر بوضوح في المشاهد وتجعل العمل يخرج بهذا الصدق الفني وأضاف أنه كما دعم عدداً كبيراً من الشباب في مسلسله السابق "العتاولة" يواصل اليوم تسليم الراية لكل من يستحق الموهبة في "فرصة أخيرة" إيماناً منه بأن تواصل الأجيال هو سر استمرار الفن المصري وريادته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

