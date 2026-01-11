قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نصبت الكمين.. إحالة 3 متهمين بينهم فتاة للجنايات بتهمة هتك عرض مواطن

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، 3 متهمين، من بينهم فتاة، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن وهتك عرضه بالقوة، في حادث مؤلم وقع في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وبحسب التحقيقات، استدرجت المتهمة الثانية المجني عليه إلى مسكنها بعد اتفاق بينهما على تسوية مالية وعند وصوله، فوجئ المجني عليه بتعرضه للتهديد من قبل المتهم الأول، زوج الفتاة، الذي أشهر سلاحًا ناريًا في وجهه، بينما قام المتهم الثالث بإشهار سلاح أبيض (مطواة). كما استخدمت المتهمة الأولى عصا خشبية للسيطرة عليه.

وفي تفاصيل الجريمة، أُجبر المجني عليه على نزع ملابسه، وتعرض للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح، بينما صور المتهمون الجريمة بهواتفهم المحمولة. كما هددوه بنشر الصور والفيديوهات إذا لم يدفع لهم مبالغ مالية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أجبر المتهمون المجني عليه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة تحت التهديد، قبل أن يسرقوا محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا، بالإضافة إلى خاتمين فضيين وملابس أخرى.

وفقًا للتحقيقات، أُجبر المجني عليه على نزع ملابسه وتعرض للاعتداء الجنسي بالقوة تحت تهديد السلاح، في حين صور المتهمون الجريمة بهواتفهم المحمولة. كما هددوه بنشر الصور والفيديوهات إذا لم يدفع لهم مبالغ مالية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قام المتهمون بإجبار المجني عليه على توقيع 13 إيصال أمانة تحت تهديد السلاح، ثم سرقوا محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا، بالإضافة إلى خاتمين فضيين وملابس أخرى.

لنيابة شرق القاهرة حكمة الجنايات هتك عرضه بالقوة عين شمس المتهمة الثانية زوج الفتاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

تويوتا كراون موديل 2026

بتقنيات متقدمة.. مواصفات تويوتا كراون 2026 الجديدة

تركب عربيه ايه مستعملة في مصر

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 550 ألف جنيه

جيب شيروكى موديل 1996

جيب شيروكى أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد