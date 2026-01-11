نصبت الكمين.. إحالة 3 متهمين بينهم فتاة للجنايات بتهمة هتك عرض مواطن

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، 3 متهمين، من بينهم فتاة، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن وهتك عرضه بالقوة، في حادث مؤلم وقع في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وبحسب التحقيقات، استدرجت المتهمة الثانية المجني عليه إلى مسكنها بعد اتفاق بينهما على تسوية مالية وعند وصوله، فوجئ المجني عليه بتعرضه للتهديد من قبل المتهم الأول، زوج الفتاة، الذي أشهر سلاحًا ناريًا في وجهه، بينما قام المتهم الثالث بإشهار سلاح أبيض (مطواة). كما استخدمت المتهمة الأولى عصا خشبية للسيطرة عليه.

وفي تفاصيل الجريمة، أُجبر المجني عليه على نزع ملابسه، وتعرض للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح، بينما صور المتهمون الجريمة بهواتفهم المحمولة. كما هددوه بنشر الصور والفيديوهات إذا لم يدفع لهم مبالغ مالية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أجبر المتهمون المجني عليه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة تحت التهديد، قبل أن يسرقوا محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا، بالإضافة إلى خاتمين فضيين وملابس أخرى.

