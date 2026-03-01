بعد حادث السلوم المأساوي.. عضو مجلس الشيوخ بمطروح تتقدم باقتراح برغبة لرفع كفاءة الطريق

تقدمت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ بمطروح باقتراح برغبة للدكتور عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ لتوجيه لوزيري النقل والتنمية المحلية والبيئة ، بشأن سرعة تطوير واصلاح ورفع كفاءة طريق مطروح السلوم الدولي الساحلي بعد ان تسببت سوء حالة الطريق بالحفر والمطبات في عدد من الحوادث في الفترة الاخيرة مما أدي الي خسائر في الارواح واتلاف سيارات المواطنين .

وأوضحت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ امينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح بان المنطقة التي تحتاج بشكل عاجل وعلي وجه السرعة تدخل وزارتي النقل والتنمية المحلية والبيئة لترميم ورفع كفاءة الطريق ، تحديداً من المنطقة من قرية المثاني التابعة لمدينة النجيلة حتي مدينة براني مروراً بمدرسة دور السبع في الاتجاه البحري بطول حوالي 11 كم تقريباً .

وأكدت النائبة تيسير دهيم باني تقدمت باقتراح برغبة في 15 فبراير الجاري بمجلس الشيوخ وعرضت في الاقتراح مرفق فيه صور الحادث المأساوي الاخير لضحايا حادث المثاني لــ 8 أشخاص نتيجة تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص مع سيارة جامبو أدي الي وفاة وتفحم الجثث ونشوب حريق بالميكروباص ، أغلبهم من أبناء محافظة قنا مركز دشنا ، أثناء عودتهم من دولة ليبيا الشقيقة لقضاء شهر مضان مع أسرهم ، .

ووجهت الشكر والتقدير لاهالي قرية المثاني أصحاب الفزعة الذين قاموا بتقديم المساعدة للضحايا مع رجال الإسعاف والحماية المدنية لسرعة نقلهم الي مستشفي النجيلة .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح عن تزايد معدلات الحوادث نتيجة غياب الصيانة الدورية ، وسوء حالة الطريق ، وانعدام الإضاءة والعلامات الإرشادية في عدد من المناطق بطريق مطروح السلوم ، مؤكداً في الفترة الأخيرة أن مصر حققت إنجازات كبيرة في شبكات الطرق في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاهتمام الكبير والغير المسبوق في تاريخ مصر بملف تطوير وتحديث شبكة الطرق .

وشدد علي سرعة تحرك المحافظة والوزارات المعنية لمتابعة ما يحدث على الطرق في محاولة لإنقاذ أرواح الأبرياء ، واعتماد محافظة مطروح على الطرق الساحلية في التنقل اليومي ونقل البضائع ، التي تحتاج لتطوير واجراء الصيانة المستدامة التي تضمن الحفاظ على ما تم إنجازه في الجمهورية الجديدة ، خاصة بعد أن قفزت مصر 100 مركز في المؤشر العالمي لجودة الطرق ، لتصل إلى المرتبة 18 عالمياً في عام 2024 مقارنة بالمركز 118 في 2015 .