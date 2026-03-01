قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
محافظات

بعد حادث السلوم المأساوي.. عضو مجلس الشيوخ بمطروح تتقدم باقتراح برغبة لرفع كفاءة الطريق

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

تقدمت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ بمطروح باقتراح برغبة للدكتور عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ لتوجيه لوزيري النقل والتنمية المحلية والبيئة ، بشأن سرعة تطوير واصلاح ورفع كفاءة طريق مطروح السلوم الدولي الساحلي بعد ان تسببت سوء حالة الطريق بالحفر والمطبات في عدد من الحوادث في الفترة الاخيرة مما أدي الي خسائر في الارواح واتلاف سيارات المواطنين .

وأوضحت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ امينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح بان المنطقة التي تحتاج بشكل عاجل وعلي وجه السرعة تدخل وزارتي النقل والتنمية المحلية والبيئة لترميم ورفع كفاءة الطريق ، تحديداً من المنطقة من قرية المثاني التابعة لمدينة النجيلة حتي مدينة براني مروراً بمدرسة دور السبع في الاتجاه البحري بطول حوالي 11 كم تقريباً .  

وأكدت النائبة تيسير دهيم باني تقدمت باقتراح برغبة في 15 فبراير الجاري بمجلس الشيوخ وعرضت في الاقتراح مرفق فيه صور الحادث المأساوي الاخير لضحايا حادث المثاني لــ 8 أشخاص نتيجة تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص مع سيارة جامبو أدي الي وفاة وتفحم الجثث ونشوب حريق بالميكروباص ، أغلبهم من أبناء محافظة قنا مركز دشنا ، أثناء عودتهم من دولة ليبيا الشقيقة لقضاء شهر مضان مع أسرهم ، .

ووجهت الشكر والتقدير لاهالي قرية المثاني أصحاب الفزعة الذين قاموا بتقديم المساعدة للضحايا مع رجال الإسعاف والحماية المدنية لسرعة نقلهم الي مستشفي النجيلة .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح عن تزايد معدلات الحوادث نتيجة غياب الصيانة الدورية ، وسوء حالة الطريق ، وانعدام الإضاءة والعلامات الإرشادية في عدد من المناطق بطريق مطروح السلوم ، مؤكداً في الفترة الأخيرة أن مصر حققت إنجازات كبيرة في شبكات الطرق في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاهتمام الكبير والغير المسبوق في تاريخ مصر بملف تطوير وتحديث شبكة الطرق .

وشدد علي سرعة تحرك المحافظة والوزارات المعنية لمتابعة ما يحدث على الطرق في محاولة لإنقاذ أرواح الأبرياء ، واعتماد محافظة مطروح على الطرق الساحلية في التنقل اليومي ونقل البضائع ، التي تحتاج لتطوير واجراء الصيانة المستدامة التي تضمن الحفاظ على ما تم إنجازه في الجمهورية الجديدة ، خاصة بعد أن قفزت مصر 100 مركز في المؤشر العالمي لجودة الطرق ، لتصل إلى المرتبة 18 عالمياً في عام 2024 مقارنة بالمركز 118 في 2015 .

