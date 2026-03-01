محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف توصيل المرافق بمشروع "تحيا مصر المنصورة"

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل بمشروع "تحيا مصر المنصورة"، وذلك في إطار الحرص على تذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية بالمشروع، وتسريع معدلات الأداء وفق الجداول الزمنية المحددة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي، وناقش آليات التنسيق المشترك بين مختلف الجهات لضمان توصيل المرافق الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي إلى جميع مكونات المشروع، بما يحقق التكامل المطلوب ويواكب حجم وأهمية الأعمال الجاري تنفيذها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات التنفيذية، مشددًا على ضرورة إزالة أية عقبات فنية أو إجرائية بشكل فوري، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.

كما تم الاتفاق على استكمال أعمال التنسيق الفني بين الجهات المختصة، وإجراء المعاينات الميدانية اللازمة لمواقع إنشاء المرافق الرئيسية، تمهيدًا للبدء في تنفيذها وفقًا لأفضل الحلول الفنية والهندسية، وبما يضمن استدامة وكفاءة البنية الأساسية بالمشروع.

ويُعد مشروع "تحيا مصر المنصورة" أحد المشروعات القومية الرائدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمدينة المنصورة، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وطبية وترفيهية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكدت محافظة الدقهلية استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإنجاز المشروع وفق رؤية الدولة لتطوير عواصم المحافظات، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الصورة الحضارية للمدينة.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء ناصر فتحي مدير العلاقات الحكومية بشركة Mot، واللواء مهيب صيام مدير إدارة بشركة Mot، واللواء ناجي جرجس مساعد العضو المنتدب، والدكتورة مايسة عبد العزيز استشاري عام مشروعات Mot، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور حاتم فاضل استشاري مركز الدراسات والاستشارات، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني، والمهندسة فريدة عبد الله مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها صبري مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.