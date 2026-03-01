قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف توصيل المرافق بمشروع "تحيا مصر المنصورة"

همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل بمشروع "تحيا مصر المنصورة"، وذلك في إطار الحرص على تذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية بالمشروع، وتسريع معدلات الأداء وفق الجداول الزمنية المحددة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي، وناقش آليات التنسيق المشترك بين مختلف الجهات لضمان توصيل المرافق الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي إلى جميع مكونات المشروع، بما يحقق التكامل المطلوب ويواكب حجم وأهمية الأعمال الجاري تنفيذها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات التنفيذية، مشددًا على ضرورة إزالة أية عقبات فنية أو إجرائية بشكل فوري، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.

كما تم الاتفاق على استكمال أعمال التنسيق الفني بين الجهات المختصة، وإجراء المعاينات الميدانية اللازمة لمواقع إنشاء المرافق الرئيسية، تمهيدًا للبدء في تنفيذها وفقًا لأفضل الحلول الفنية والهندسية، وبما يضمن استدامة وكفاءة البنية الأساسية بالمشروع.

ويُعد مشروع "تحيا مصر المنصورة" أحد المشروعات القومية الرائدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمدينة المنصورة، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وطبية وترفيهية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكدت محافظة الدقهلية استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإنجاز المشروع وفق رؤية الدولة لتطوير عواصم المحافظات، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الصورة الحضارية للمدينة.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء ناصر فتحي مدير العلاقات الحكومية بشركة Mot، واللواء مهيب صيام مدير إدارة بشركة Mot، واللواء ناجي جرجس مساعد العضو المنتدب، والدكتورة مايسة عبد العزيز استشاري عام مشروعات Mot، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور حاتم فاضل استشاري مركز الدراسات والاستشارات، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني، والمهندسة فريدة عبد الله مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها صبري مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

