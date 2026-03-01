معركة بالشوم ..إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتين في قرية بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بعزبة أبو جلال مركز شربين بمحافظة الدقهلية استخدم فيها الشوم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص اثر خلاف نشب بينهما واسفر عن إصابة 5 باصابات متفرقة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من:

راضى منصور محمود

40عاما واصابته

جرح قطعى بالرأس والجبهه ؛عايده عبد العزيز محمد حامد 58عاما وإصابتها

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

ايهاب منصور محمود صالح 34عاما وإصابته جرح قطعى بالرأس



كما اصيبت بشرى عبد العزيز محمد 50عاما واصابتهاجرح تهتكى بالاذن اليمنى

وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

محمد جمال محمود

29,عاما وإصابته جرح قطعى بالرأس

.

تم نقل المصابين الى مستشفى شربين المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق