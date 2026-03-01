قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
حوادث

معركة بالشوم ..إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتين في قرية بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب  5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بعزبة أبو جلال مركز شربين بمحافظة الدقهلية استخدم فيها الشوم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص اثر خلاف نشب بينهما واسفر عن إصابة 5 باصابات متفرقة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من:
راضى منصور محمود 
40عاما واصابته
جرح قطعى بالرأس والجبهه ؛عايده عبد العزيز محمد حامد 58عاما وإصابتها 
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
ايهاب منصور محمود صالح 34عاما وإصابته جرح قطعى بالرأس 
 

 كما اصيبت بشرى عبد العزيز محمد 50عاما واصابتهاجرح تهتكى بالاذن اليمنى 
وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم 
محمد جمال محمود 
29,عاما  وإصابته جرح قطعى بالرأس 
.

تم نقل المصابين الى مستشفى شربين المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

