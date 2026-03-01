الغضب الملحمي.. ترامب يفجر مفاجأة عن سبب اتخاذ قرار قصف طهران فورا

في خضم تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ملامح استراتيجيته للتعامل مع الأزمة الأخيرة عقب الهجوم الذي استهدف إيران بمشاركة إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمتلك عدة خيارات للتعامل مع تداعيات عملية "الغضب الملحمي"، وهو الاسم الذي أطلق على الهجوم الذي استهدف إيران أمس السبت بمشاركة إسرائيل.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع أكسيوس، أوضح ترامب: "يمكنني أن أواصل التحرك وأفرض سيطرة كاملة على المشهد، أو أن أُنهي الأمر خلال يومين أو ثلاثة، وبوسعي أن أبلغ الإيرانيين: سنلتقي مجددا بعد بضع سنوات إذا شرعتم في إعادة بناء برامجكم النووية والصاروخية".

وأضاف ترامب، في حديث هاتفي مع "أكسيوس" من منتجعه مارالاجو، أن تعافي إيران من آثار هذا الهجوم سيستغرق عدة سنوات، مشيرا إلى أن الضربة كانت ذات تأثير واسع وعميق.

ولفت الموقع إلى أن هذه التصريحات تمثل أول إطلالة واضحة على طريقة تفكير ترامب حيال آلية إنهاء الأزمة الراهنة، كما تعكس ، بحسب ما نقل، أنه لا يزال يبقي الباب مفتوحا أمام مسار دبلوماسي محتمل، رغم انهيار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في جنيف، وفق تعبيره.

ترامب يوضح دوافع الهجوم على إيران

وتحدث ترامب عن سببين رئيسيين دفعاه إلى اتخاذ قرار شن الهجوم.. يتمثل السبب الأول، بحسب قوله، في تعثر المفاوضات النووية التي قادها مبعوثاه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأوضح ترامب: "كان الإيرانيون يقتربون من التوصل إلى اتفاق ثم يتراجعون، يقتربون ثم يتراجعون.. واستنتجت من ذلك أنهم في الحقيقة لا يريدون إبرام اتفاق".

أما السبب الثاني، فأرجعه إلى ما وصفه بـ "سلوك إيران على مدى العقود الماضية"، وكشف أنه أثناء إعداده للخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة معلنا فيه الهجوم، طلب من فريقه إعداد قائمة بكل الهجمات المرتبطة بإيران حول العالم خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية.

كما زعم ترامب أن إيران بدأت بالفعل في إعادة إعمار بعض المنشآت النووية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية في يونيو الماضي.

وأشار محللون مستقلون إلى وجود أنشطة إنشائية جارية في بعض المواقع النووية، غير أنهم لم يجزموا بأن طهران استأنفت أنشطتها النووية بشكل كامل.

وكرر ترامب تأكيده أن قراره السابق بإطلاق "عملية مطرقة منتصف الليل"، التي قال إنها دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بثلاث منشآت نووية إيرانية، هو ما مهد الطريق لتنفيذ العملية الحالية.