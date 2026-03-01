ترامب يعلن مقتـ.ـل خامنئي.. وأحمد موسى يكشف طلباً عاجلاً من الرئيس الأمريكي للحرس الثوري الإيراني | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب يعلن مقتل خامنئي

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



بعد اغتيال خامنئي.. أحمد موسى يكشف طلب عاجل من ترامب للحرس الثوري الإيراني

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.

أستاذ دراسات إيرانية: قتل المرشد لن يؤثر على بنية النظام

علق الدكتور احمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.



البحرين أمام مجلس الأمن: اعتداءات إيران انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة

أعرب ممثل مملكة البحرين لدى مجلس الأمن الدولي عن بالغ أسفه إزاء ما تعرضت له بلاده من اعتداءات من قبل إيران، مؤكدًا أن تلك الهجمات تمثل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.



البترول: لن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي.. ولدينا مخزونات آمنة من السولار والبنزين

أكد محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها مقدراتها من الغاز الطبيعي ولن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي .



البترول: مفيش تخفيف أحمال.. وإيقاف إسرائيل الغاز مالوش أي تأثير علينا

أكد محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لدينا انتظام في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وليس لدينا تناقص في الغاز.



أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الإيراني

جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطورة التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مؤكدًا أن اتساع نطاق العمليات العسكرية ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل التطورات المرتبطة بالضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.



سمسم شهاب يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

دخل المطرب سمسم شهاب في نوبة بكاء مؤثرة على الهواء مباشرة، فور عرض صورة والدته خلال اللقاء، معبرًا عن مكانتها الكبيرة في حياته، ومؤكدًا أنها مصدر البركة والستر والدعاء في حياته.



ممدوح شاهين: أكبر غلطة في حياتي إني اشتغلت في الفن .. وأحمد عز على رأس أحلامي التمثيلية

كشف المنتج ممدوح شاهين عن تجربته في عالم الفن، مؤكدًا أن أكبر خطأ ارتكبه في حياته المهنية كان دخوله مجال الإنتاج الفني، قائلاً: «أكبر غلطة إني اشتغلت في الفن»، مشيرًا إلى أن أقل الأعمال كلفة بالنسبة له كان فيلم النص التاني.



باسم سمرة : عملت 15 عمل من غير جنيه.. وساعات بندفع علشان نمشي الليلة

قال الفنان باسم سمرة، إنه لا يخاف من "الفضفضة" الصادقة، موضحًا أنه ليس لديه أزمة ثقة مع الناس، معربًا عن حبه للفن، وهو ما يجعله مستعدًا لتنفيذ أي دور حتى بدون أجر أو مقابل مادي قليل.



المفتي: احتكار السلع لون من ألوان الغش وأكل أموال الناس بالباطل

رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على تسائل :" ما حكم احتكار السلع الغذائية بما يتسبب في ارتفاع الأسعار ؟".



باسم سمرة: جمهور العتاولة تعلق بيا.. وفيفي عبده ست بـ100 راجل وممثلة قمر

قال الفنان باسم سمرة، إن الجمهور غالبًا ما يُردد كلماته في الأعمال الدرامية والسينمائية، موضحًا أن الجمهور في الشارع دائمًا ما يستوقفه للالتقاط الصور معه، موضحًا أن كل عمل له كلمات وجمل مميزة تجعل العمل مختلفًا ومميزًا.



مطلبتش أعدل عقدي مع الأهلي.. وإمام عاشور الأفضل| مروان عطية يقع في فخ رامز ليفل الوحش

وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .