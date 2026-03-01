قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يعلن مقتـ.ـل خامنئي.. وأحمد موسى يكشف طلباً عاجلاً من الرئيس الأمريكي للحرس الثوري الإيراني | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب يعلن مقتل خامنئي
أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


بعد اغتيال خامنئي.. أحمد موسى يكشف طلب عاجل من ترامب للحرس الثوري الإيراني
علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.

أستاذ دراسات إيرانية: قتل المرشد لن يؤثر على بنية النظام
علق الدكتور احمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.


البحرين أمام مجلس الأمن: اعتداءات إيران انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة
أعرب ممثل مملكة البحرين لدى مجلس الأمن الدولي عن بالغ أسفه إزاء ما تعرضت له بلاده من اعتداءات من قبل إيران، مؤكدًا أن تلك الهجمات تمثل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.


البترول: لن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي.. ولدينا مخزونات آمنة من السولار والبنزين
أكد محمود ناجي  المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها مقدراتها من الغاز الطبيعي ولن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي .


البترول: مفيش تخفيف أحمال.. وإيقاف إسرائيل الغاز مالوش أي تأثير علينا
أكد محمود ناجي  المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لدينا انتظام في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وليس لدينا تناقص في الغاز.


أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الإيراني
علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.


جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطورة التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مؤكدًا أن اتساع نطاق العمليات العسكرية ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل التطورات المرتبطة بالضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.


سمسم شهاب يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
دخل المطرب سمسم شهاب في نوبة بكاء مؤثرة على الهواء مباشرة، فور عرض صورة والدته خلال اللقاء، معبرًا عن مكانتها الكبيرة في حياته، ومؤكدًا أنها مصدر البركة والستر والدعاء في حياته.


ممدوح شاهين: أكبر غلطة في حياتي إني اشتغلت في الفن .. وأحمد عز على رأس أحلامي التمثيلية
كشف المنتج ممدوح شاهين عن تجربته في عالم الفن، مؤكدًا أن أكبر خطأ ارتكبه في حياته المهنية كان دخوله مجال الإنتاج الفني، قائلاً: «أكبر غلطة إني اشتغلت في الفن»، مشيرًا إلى أن أقل الأعمال كلفة بالنسبة له كان فيلم النص التاني.


باسم سمرة : عملت 15 عمل من غير جنيه.. وساعات بندفع علشان نمشي الليلة
قال الفنان باسم سمرة، إنه لا يخاف من "الفضفضة" الصادقة، موضحًا أنه ليس لديه أزمة ثقة مع الناس، معربًا عن حبه للفن، وهو ما يجعله مستعدًا لتنفيذ أي دور حتى بدون أجر أو مقابل مادي قليل.


المفتي: احتكار السلع لون من ألوان الغش وأكل أموال الناس بالباطل
رد  الدكتور نظير  عياد مفتي الجمهورية، على تسائل :" ما حكم احتكار السلع الغذائية بما يتسبب في ارتفاع الأسعار ؟".


باسم سمرة: جمهور العتاولة تعلق بيا.. وفيفي عبده ست بـ100 راجل وممثلة قمر
قال الفنان باسم سمرة، إن الجمهور غالبًا ما يُردد كلماته في الأعمال الدرامية والسينمائية، موضحًا أن الجمهور في الشارع دائمًا ما يستوقفه للالتقاط الصور معه، موضحًا أن كل عمل له كلمات وجمل مميزة تجعل العمل مختلفًا ومميزًا.


مطلبتش أعدل عقدي مع الأهلي.. وإمام عاشور الأفضل| مروان عطية يقع في فخ رامز ليفل الوحش
وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج  الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

خامنئي ترامب اسرائيل اخبار التوك شو احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

ترشيحاتنا

الشاب الفقيد

قبل زفافه بأيام .. مصرع شاب دهسًا في حادث مأساوي بسوهاج

محكمة

مُحاكمة مُتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي .. 7 مارس المقبل

المتهم

مريض نفسيا .. القبض على عاطل ارتكب أفعالا خادشة للحياء فى الشارع

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد