أستاذ دراسات إيرانية: قتل المرشد لن يؤثر على بنية النظام

علق الدكتور احمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.



وقال أحمد لاشين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ظهور المرشد الإيراني على الهواء الأن امر صعب ".



وتابع أحمد لاشين :" المرشد الإيراني خامنئي عنده 85 سنة وبالتالي هناك سيناريو موضوع في إيران للفترة لما بعد خامنئي "، مضيفا:" دستوريا يتم تشكيل لجنة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور لإدارة الدولة ثم يتم اختيار المرشد الجديد ".



واكمل احمد لاشين :" قتل المرشد الإيراني لن يؤثر على بنية النظام الإيراني "، مضيفا:" خامنئي لا يشكل ثقل سياسي في مساحة اتخاذ القرار في إيران ".

ولفت احمد لاشيبن :" من يقود المشهد في إيران الحرس الثوري الإيراني وشمخاني المسؤول عن الملف النووي ومجلس الدفاع ".