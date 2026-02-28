سمسم شهاب يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

دخل المطرب سمسم شهاب في نوبة بكاء مؤثرة على الهواء مباشرة، فور عرض صورة والدته خلال اللقاء، معبرًا عن مكانتها الكبيرة في حياته، ومؤكدًا أنها مصدر البركة والستر والدعاء في حياته.

وقال سمسم شهاب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: إن الأم هي الغطاء الحقيقي والسند الذي يحرك مشاعر الإنسان من الداخل، مضيفًا أن مجرد النظر إلى وجهها يمنحه طاقة وطمأنينة خاصة، واصفًا إياها بأنها صاحبة وجه يشع نورًا وإيمانًا، وتجسد صورة الأم المصرية بعزيمتها وقوتها.

وأوضح أنه مر بحالة نفسية صعبة عندما تعرضت والدته لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبًا الدعاء لها، لأنه لا يوجد في الدنيا من يستطيع أن يربط على قلب الإنسان ويخفف ألمه مثل أمه.

وأكد أن الأم نعمة عظيمة من الله، فهي التي تمنح الحب غير المشروط، وتخاف على أبنائها أكثر من أنفسهم، مستشهدًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما كرر كلمة «أمك» ثلاث مرات تأكيدًا لعظيم قدرها.

واختتم حديثه بدعاء مؤثر لوالدته، متمنيًا أن يمنحها الله الصحة وطول العمر، وأن يبقيها نعمة في حياته، داعيًا بالرحمة لكل أم رحلت عن الدنيا، ومؤكدًا رغبته في أن يظل خادمًا لها حتى آخر يوم في عمره، سائلًا الله أن يقر عينها به دائمًا.