لقاء سويدان تكشف أسرار زواجها من حسين فهمي وأسباب الانفصال

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن بعض التفاصيل الشخصية والفنية في حياتها خلال استضافتها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.

وتحدثت لقاء عن أمنياتها الفنية قائلة: "كانت هناك أغنية تمنيت أن أغنيها لكنها لم تتح لي الفرصة أحيانًا نحلم بإعادة تقديم أعمال قديمة مثل أغنية 'حنين' للفنانة وردة، وهذا الشعور يأتي من القلب أكثر من العقل".

وعن زواجها من الفنان حسين فهمي، أوضحت لقاء أن العلاقة بدأت بحب حقيقي وليس مجرد إعجاب أو اندفاع، وأضافت: “حدثت بعض الخلافات لكنها انتهت بمرور الوقت”.

علاقتها بـ مصطفى فهمي

كما تطرقت إلى علاقتها بالراحل مصطفى فهمي، مؤكدة عمق الصداقة بينهما: “ذهبت لأعزيه لأنه عزا أخي أحمد رحمه الله، ورغم الظروف الصعبة مثل الإضرابات وحظر التجول، كنت من أوائل الحاضرين أحببته منذ سنوات قبل أن أتعرف على حسين فهمي، وشاركت معه بطولة مسلسل، وعلاقتنا كانت قوية رغم كل الخلافات التي حدثت في الوسط الفني”.