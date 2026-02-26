لقاء سويدان تكشف عن خناقتها المثيرة مع التيكتوكر بودي: “عايش الوهم”

روت الفنانة لقاء سويدان تفاصيل الحادثة المثيرة التي وقعت معها على الهواء مباشرة مع التيكتوكر بودي، مؤكدة أن الموقف كان درسًا في الذكاء والوعي للتعامل مع الأشخاص الباحثين عن الشهرة بأي ثمن.

وقالت سويدان خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم إن الأزمة بدأت عندما حاول بودي استفزازها أثناء تسجيل البرنامج، وأصر على تصوير مقطع معها رغم رفضها التام، ما دفعها للرد بحزم.

وأضافت أن التيكتوكر، المعروف بحبه للترند والظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، تصرف بطريقة مبالغ فيها، معتقدًا أنه قادر على السيطرة على الموقف وخلق مشهد يشاهده الملايين.

مراقبة الموقف بعناية

وأوضحت أنها كانت تراقب الموقف بعناية وتتعامل معه بحذر، مدركة أن كل شيء سينتشر بسرعة على المنصات الرقمية.

ذكاءها للتعامل مع الموقف

وأكدت لقاء أنها استخدمت ذكاءها للتعامل مع الموقف، وحوّلته إلى تجربة تعليمية للجمهور حول كيفية التمييز بين الواقع والوهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "الموقف لم يوقفني، بل كان درسًا مهمًا في الصبر والوعي، وأكد لي أنني سأظل محافظة على قيمتي وسمعتي مهما حاول البعض تشويشها".