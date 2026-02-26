«كان سندي وأماني».. لقاء سويدان تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها

روت الفنانة لقاء سويدان تفاصيل مؤثرة عن رحيل شقيقها أحمد، مؤكدة أنه لم يكن مجرد أخ، بل كان الداعم الأقرب لها في كل مراحل حياتها، واصفة إياه بأنه “إيدي ورجلي” وسندها الحقيقي.

قلب طيب وروح نقية

وتحدثت خلال لقائها ببرنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على شاشة قناة الحدث اليوم، بتأثر شديد عن شخصيته، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بقلب طيب وروح نقية، وكان يحيطها بحب واهتمام استثنائيين.

وكشفت أن شقيقها قُتل بطلقات نارية أثناء قيامه بتصوير أحداث وقعت في محيط سكن الأسرة، موضحة أنه حاول توثيق ما كان يجري بهاتفه المحمول، قبل أن يُصاب برصاصتين أنهتا حياته في الحال.

تداعيات الصدمة

وأكدت أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليها وعلى أسرتها، خاصة والدتها وابنتها، وأن تداعيات الصدمة لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأضافت أن غيابه لم يمنع حضوره المعنوي في حياتها، إذ تشعر بقربه منها في تفاصيلها اليومية، وتحرص على الحديث عنه ومعه كلما حققت إنجازًا، إيمانًا منها بأن الراحلين يظلون قريبين ممن يحبونهم.

واختتمت حديثها بالدعاء له بالرحمة، مؤكدة أن فقدانه كان من أصعب المحطات التي مرت بها، لكنه سيظل مصدر قوة وإلهام في حياتها.