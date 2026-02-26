لقاء سويدان بين ذكريات الدفء وألم الفقد: محطات صنعتني إنسانيًا وفنيًا

تحدثت الفنانة لقاء سويدان بصراحة عن محطات إنسانية تركت أثرًا عميقًا في حياتها، مؤكدة أنها تنظر إلى مشوارها برضا كبير، رغم وجود ذكرى واحدة تتمنى لو لم تعشها.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر شاشة قناة الحدث اليوم، أن حياتها مليئة بلحظات كلما استعادتها دعت الله أن تتكرر، لما تحمله من سعادة وطمأنينة. في المقابل، هناك مواقف أخرى مرت بها تتمنى ألا تعود، لما ارتبطت به من ألم.

مواجهة التحديات

وأكدت أن عائلتها تمثل الركيزة الأهم في حياتها، ووصفتها بأنها مصدر الأمان الحقيقي والدعم المستمر، مشيرة إلى أن ذكرياتها العائلية كانت دائمًا عامرة بالمحبة والتكاتف، وهو ما منحها قوة داخلية في مواجهة التحديات.

تأثير عدد من القامات الفنية

واستعادت سويدان تأثير عدد من القامات الفنية التي تعاونت معها في بداياتها، وعلى رأسهم الموسيقار عمار الشريعي والمخرج يحيى العلمي، مؤكدة أن العمل معهما شكّل منعطفًا مهمًا في مسيرتها، وساهم في صقل موهبتها وتعزيز خبرتها الفنية.

كما أعربت عن فخرها بالوقوف أمام نجوم كبار مثل نور الشريف وعادل إمام، معتبرة تلك التجارب من أبرز المحطات المضيئة في مشوارها.

التجربة الأصعب في حياتها

وأشارت إلى أن أكثر لحظة تركت جرحًا في قلبها كانت وفاة شقيقها، ووصفتها بأنها التجربة الأصعب في حياتها، لكنها رغم ذلك تؤمن بقيمة الرضا وتتمسك بحبها لكل تفاصيل حياتها الأخرى، معتبرة أن التجارب، بحلوها ومرّها، هي ما تصنع الإنسان.