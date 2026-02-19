«روج أسود» الحلقة 1.. لقاء سويدان تطلب الخلع وطلاق فرح الزاهد

أذيعت الحلقة الأولى من مسلسل “روج أسود”، والتي حملت عددا من الأحداث، حيث طلبت لقاء الخميسي داخل الأحداث الخلع من زوجها داخل محكمة الأسرة، بينما حصلت فرح الزاهد على ورقة طلاقها.

وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتعرض قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتغوص في تعقيدات اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً.

ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، مي سليم، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق، ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.