قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سبب الخمول والتعب بعد الإفطار في رمضان.. طريقة صحية لكسر الصيام

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن الشعور بالخمول والتعب الشديد بعد الإفطار في شهر رمضان غالبًا ما يكون نتيجة العادات الغذائية الخاطئة عند كسر الصيام. 

أبرز هذه العادات هو تناول السكريات والعصائر بكميات كبيرة فور أذان المغرب، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى الجلوكوز في الدم ثم هبوطًا مفاجئًا.

2. العشوائية في تناول الطعام: تأثيرها على الجلوكوز

وأشار الدكتور رامي خلال إكسترا نيوز إلى أن الإفراط في تناول الطعام بعد فترة طويلة من الصيام يجعل الجسم يتعرض لارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز، يتبعه هبوط حاد. هذا الارتفاع والهبوط السريع في مستويات السكر يسبب الإرهاق والرغبة في النوم، مما يساهم في فقدان النشاط والشعور بالخمول خلال الساعات الأولى بعد الإفطار.

3. طريقة صحية لكسر الصيام

ينصح الدكتور رامي صلاح الدين ببدء الإفطار بكوب من الماء مع 2-3 تمرات فقط. هذه الطريقة توفر للجسم طاقة تدريجية وتساعد على تجنب الإجهاد الهضمي. كما أن تناول التمر يمد الجسم بالسكريات الطبيعية التي تمنح طاقة مستدامة، بدلاً من العصائر المحلاة التي تفتح الشهية بشكل مفرط.

4. أضرار العصائر المحلاة

في تصريحاته، أوضح الدكتور رامي أن العصائر المحلاة أو حتى العصائر الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى فتح الشهية بشكل مفرط، مما يعزز من احتمالية تناول الأطعمة بشكل عشوائي وغير منظم. هذا الإفراط في الطعام قد يزيد من فرص الشعور بالخمول والتعب بعد الإفطار.

5. فوائد الصيام للجسم

أكد الدكتور رامي أن الصيام يحمل فوائد صحية متعددة، منها تنشيط عملية الالتهام الذاتي للخلايا، وهي عملية تساعد الجسم على التخلص من الخلايا التالفة وتجديد الأنسجة. هذه العملية تسهم في تحسين الصحة العامة وتساعد في تأخير علامات الشيخوخة.

6. الإفطار المنظم: مفتاح النشاط طوال اليوم

وأضاف الدكتور رامي أن أول ما يدخل المعدة عند الإفطار له تأثير كبير على مستوى الطاقة لبقية اليوم.

 كسر الصيام بشكل تدريجي يساهم في الحفاظ على النشاط ويمنع حدوث نوبات جوع شديدة أو رغبة مستمرة في تناول السكريات.

الصيام الخمول بعد الفطار رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

اعتماد المستشفيات الجامعية

GAHAR تبحث مع التعليم العالي تسريع اعتماد المستشفيات الجامعية

لقاء اليوم

النقل: تعاون بين سوبر جيت وبوسطة لتوصيل شحنات المحافظات في نفس اليوم

وزير الزراعة

توجيهات عاجلة من وزير الزراعة: لا تهاون مع التعديات وزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد