GAHAR تبحث مع التعليم العالي تسريع اعتماد المستشفيات الجامعية

في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين قطاعات الدولة المعنية بتطوير المنظومة الصحية، التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتسريع وتيرة اعتماد المنشآت الصحية الجامعية، بما يرسخ جودة الخدمات الصحية ويعزز جاهزية تلك المنشآت للانضمام الفاعل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهل رئيس الهيئة اللقاء بتقديم خالص التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، ومواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بالخدمات الطبية المتخصصة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها آليات تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دولياً، داخل المستشفيات الجامعية، عقب تأهيلها للحصول على الاعتماد، بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكاناتها العلاجية والبحثية، وكفاءاتها البشرية، وتجهيزاتها الطبية المتطورة، ويضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفق أعلى المعايير العالمية، دعماً لأهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأهيل واعتماد المنشآت الجامعية

وأكد الدكتور أحمد طه أن المرحلة الراهنة تشهد تقدماً ملحوظاً في وتيرة تأهيل واعتماد المنشآت الجامعية وفق معايير الهيئة المعتمدة دولياً من المنظمة الدولية لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (ISQua)، حيث نجحت حتى الآن 20 منشأة جامعية في نطاق 11 محافظة في الحصول على الاعتماد (الكلي أو المبدئي)، شملت 15 مستشفى جامعياً، ومركزين طبيين متخصصين، ومعملين، ووحدة رعاية أولية، بما يعكس التزاماً حقيقياً من الجامعات المصرية بتبني ثقافة الجودة والتحسين المستمر.

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير المستشفيات الجامعية يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها العمود الفقري للخدمة الطبية في مصر، حيث تسهم بنحو 70% من إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يجعل جاهزيتها وفق معايير الجودة شرطاً محورياً لضمان استدامة نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمة الصحية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لتسريع اعتماد عدد من المنشآت الجامعية داخل وخارج محافظات مرحلتي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والعمل على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم الدعم الفني، ومراجعة الرسومات التنفيذية والمعمارية للمنشآت الجديدة والقائمة، بما يضمن توافقها مع متطلبات الجودة وسلامة المرضى منذ مراحل التخطيط الأولى.

وفي سياق الدور الرقابي للهيئة، أوضح الدكتور أحمد طه أنه تم تنفيذ 50 زيارة رقابية (فنية وإدارية) للمنشآت الجامعية، إلى جانب استطلاع آراء 1,299 مريضاً و300 من مقدمي الخدمة، بما يعزز آليات قياس رضا المتعاملين وتحسين تجربة المريض، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والتحسين المستمر داخل تلك المنشآت.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في دعم مسار تطوير المنظومة الصحية، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز أطر التعاون المشترك لتسريع وتيرة اعتماد المنشآت الصحية الجامعية، وتقديم نموذج أكاديمي وعلاجي متكامل يسهم في تعزيز مكانة مصر الطبية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المنشآت الجامعية بات قريباً من استيفاء متطلبات الاعتماد وفق معايير الهيئة.