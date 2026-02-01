إنجاز جديد.. اعتماد كامل لمعهد الكبد القومي بالمنوفية من الرقابة الصحية GAHAR

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن حصول مستشفى معهد الكبد القومي على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بعد اجتيازها التقييم وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى المعتمدة دوليًا.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى سجل جامعة المنوفية، ويعكس حجم التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية على مستوى البنية التحتية ونظم العمل والخدمات الطبية.

وأوضح أن هذا النجاح يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، ودعم استراتيجية الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة داخل المستشفيات الجامعية ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الرعاية الصحية.





من جانبه، قال الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، إن حصول مستشفى المعهد على الاعتماد الكامل يمثل تتويجًا لسنوات من العمل الجاد والتطوير المستمر في منظومة الجودة وسلامة المرضى.

وأشار إلى التزام جميع أقسام المستشفى بتطبيق أحدث البروتوكولات الطبية ومعايير مكافحة العدوى وتحسين تجربة المريض، والعمل بروح الفريق الواحد بين الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والفنية.

وأضاف أن هذا الاعتماد يعكس كفاءة الكوادر العاملة بالمستشفى ويعزز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة، مؤكدًا استمرار المستشفى خلال المرحلة المقبلة في رفع كفاءة الأداء، والتوسع في برامج التدريب المستمر، ودعم البحث العلمي، وتطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متقدمة تواكب المعايير الدولية، موجّهًا الشكر لرئيس جامعة المنوفية على دعمه الدائم للمعهد حتى تحقق هذا الإنجاز المهم الذي يعكس مكانة معهد الكبد القومي كمركز طبي وتعليمي رائد على مستوى الجمهورية.