عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما كُشف عنه مؤخرًا، حول المستجدات الخطيرة في ملف رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، يضع القضية في إطار أوسع وأخطر بكثير مما كان مطروحًا سابقًا.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الوثائق الجديدة، التي يصل عددها إلى نحو 3.5 مليون مستند، تكشف عن شبكة متداخلة تضم وقائع استغلال لفتيات قاصرات، إلى جانب علاقات متشعبة تمتد إلى دوائر المال والسياسة وأطراف يُشتبه في صلتها بأجهزة استخبارات.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن بعض المستندات تتضمن مراسلات إلكترونية أرسلها إبستين دون أي تأمين تقني، مستخدمًا حسابات تابعة لشركات، وتضمنت تفاصيل تتعلق بالفتيات وترتيبات اللقاءات.

وأشار إلى أن القضية لا يمكن اختزالها في إطار الانحراف الشخصي، بل تعكس منظومة مصالح معقدة تشمل أنشطة اقتصادية، وتشابكات سياسية، وأبعادًا أمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر القضايا التي طفت على السطح في العصر الحديث، ووارد جدا إن ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضائح وفيديوهات إبستين

