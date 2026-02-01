الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو

علّق الإعلامى عمرو أديب على بيان أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر» مساء السبت: «إمام عاشور كالعادة يعمل دوشة، ودائمًا عامل مشاكل، (إيمز) ميعديش عليه شهر إلا وعنده حكاية».

وأضاف أديب: «إيمز عمل مشكلة في النادي الأهلي، لكن كما تعرفون، النادي الأهلي عنده العين الحمراء، مش بس الأحمر في لباسه، كمان عنده العين الحمراء»، متابعًا: «إيمز قد رأى العين الحمراء من النادي الأهلي بالأمس».

وربط أديب بين أزمة عاشور مع الأهلي براتب زميله في الفريق أحمد سيد زيزو الكبير، مشيرًا إلى أن إمام يرغب في التساوي معه على الأقل، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يثير عقد زيزو بعض المشكلات في غرفة ملابس الأهلي.