باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورج بثنائية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ستراسبورج، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري الفرنسي.

وأضاع فريق ستراسبورج ركلة جزاء في الدقيقة 20 عن طريق خواكين بانتيشيلي.

فيما سجل سيني مايولو الهدف الأول لباريس في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل ستراسبورج عن طريق جيلا دوي في الدقيقة 27.

وحصل أشرف حكيمي على بطاقة حمراء في الدقيقة 75.

فيما سجل نونو مينديز هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 81.

تشكيل باريس سان جيرمان خلال المباراة

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز – زاير إيمري – فيتينيا

خط الهجوم: مباي – مايولو – برادلي باركولا.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا، صدارة جدول ترتيب الدوري “مؤقتا” الفرنسي برصيد 48 نقطة، بينما تتبقى مباراة لفريق لانس- الوصيف حاليا- برصيد 46 نقطة، بينما يأتي ستراسبورج في المركز السابع برصيد 30 نقطة.