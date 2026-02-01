تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه أمام ستراسبورج، في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: ماتفي سافونوف
خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز
خط الوسط: جواو نيفيز – زاير إيمري – فيتينيا
خط الهجوم: مباي – مايولو – برادلي باركولا.
ويحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لانس المتصدر، بينما يأتي ستراسبورج في المركز السابع برصيد 30 نقطة.