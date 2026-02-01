قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: مصر أسقطت مخطط تهجير سكان غزة.. وتحركات مشبوهة لدعم نتنياهو

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبعاد خطيرة تتعلق بمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لعبت دورًا داعمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مخطط صهيوني استهدف الضغط على مصر وفرض واقع جديد على الحدود.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الجماعة سعت إلى الترويج لفتح معبر رفح بصورة تخدم أهداف الاحتلال، مستشهدًا بمقاطع مصورة تُظهر وقفات احتجاجية لعناصر من الجماعة أمام السفارة المصرية، في محاولة لإظهار مصر وكأنها طرف معطل، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها على الأرض.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هذه التحركات كانت تهدف بالأساس إلى تمرير مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الضغوط بحسم ووعي كامل بأبعادها السياسية والأمنية.

في سياق متصل، لفت موسى إلى أن بعثة من الاتحاد الأوروبي تجري حاليًا جولة تفقدية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني داخل قطاع غزة، في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تواصل إدخال المساعدات بشكل منظم بالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني والهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن الدور المصري لم يقتصر على إدخال المساعدات فقط، بل امتد إلى استقبال 107 آلاف جريح ومصاب داخل المستشفيات المصرية، فضلًا عن تقديم التطعيمات اللازمة لما يقرب من 13 ألف طفل قادمين من القطاع، في مشهد يعكس حجم الالتزام الإنساني للدولة المصرية.

وأكد موسى أن ما يقرب من 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة كانت بجهود مصرية خالصة، سواء من خلال الدعم الحكومي أو مساهمات المجتمع المدني، مشددًا على أن هذه الأرقام تكشف حجم الدور الحقيقي الذي قامت به القاهرة بعيدًا عن أي شعارات أو مزايدات.

واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا في جميع المحافل الإقليمية والدولية، انطلاقًا من مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

احمد موسى صدى البلد تطعيمات الصحة فلسطين غزة مصر

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

محمد رمضان

شاهد ..محمد رمضان وسط حشد جماهيري في إيطاليا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تطرح كليب من أول مرة شفتك

الكاتبة شيماء فوزي تحتفل بكتاب " باي باي حبي" ضمن معرض الكتاب

الكاتبة شيماء فوزي تحتفل بكتاب "باي باي حبي" ضمن معرض الكتاب

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

