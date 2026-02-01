قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن زيادة أسعار السجائر الأجنبي في مصر 2026 ، حيث سيتم تطبيق قائمة أسعار جديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن، وذلك اعتبارًا من يوم 2 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى توضيح الأسعار المعتمدة وضمان الشفافية داخل السوق.



زيادة أسعار السجائر بدءا من 2 فبراير

تشمل الأسعار الجديدة جميع منتجات التبغ المُسخن من فئتي HEETS وTEREA، إلى جانب السجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit وMarlboro وL&M بكافة أنواعها، وفقًا لما أعلنته الشركة رسميًا.



التزام بالشفافية عبر QR Code

وأكدت شركة فيليب موريس مصر التزامها الكامل بمبدأ الشفافية، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة معلنة بوضوح على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع QR Code، والذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين التحقق من السعر الرسمي المعتمد بسهولة.

تصريحات رسمية من إدارة الشركة

وفي هذا السياق، صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق، أن الشركة مستمرة في جهودها لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين داخل السوق المصرية، مؤكدًا دعم فيليب موريس للرؤية الطموحة التي وضعتها للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.

قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات فيليب موريس مصر

أوضحت الشركة أن قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر بعد التعديل جاءت على النحو التالي:

أسعار السجائر الأجنبي من فيليب موريس بعد الزيادة

السعر الرسمي لعبوة ميريت Merit بجميع أنواعها: 111 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها: 102 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بجميع أنواعها: 79 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة إل آند إم L&M بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

أسعار منتجات التبغ المُسخن

السعر الرسمي لعبوة TEREA بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة TEREA Capsules بجميع أنواعها: 87 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة HEETS بجميع أنواعها: 69 جنيهًا



دعوة لتجار التجزئة والموزعين

وشددت شركة فيليب موريس مصر على ضرورة التزام تجار التجزئة والموزعين بالأسعار المعلنة رسميًا، وعدم تحميل المستهلكين أي زيادات غير معتمدة، مؤكدة أن الأسعار المثبتة على العبوات هي المرجع الرسمي للبيع.