أسعار السجائر اليوم في مصر محلي ومستورد

أسعار السجائر في مصر اليوم .. شهدت أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق المحلية، سواء للسجائر المحلية أو المستوردة، دون تسجيل أي زيادات جديدة مقارنة بالفترات السابقة، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل الأكشاك ومحال التجزئة بمختلف المحافظات.

يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة يومية من جانب المستهلكين والتجار لأسعار السجائر، خاصةً بعد موجات الزيادة المتتالية التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية، ما جعل شريحة واسعة من المدخنين تترقب أي تغييرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة الحالية.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في الأسواق

واصلت أسعار السجائر الأجنبية اليوم ثباتها دون أي تغييرات جديدة، وهو ما اعتبره بعض التجار مؤشرًا على توجه الشركات المنتجة للحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية في الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدلات الإنفاق اليومي.

وجاءت أسعار السجائر الأجنبية على النحو الآتي:

ميريت بسعر 105 جنيهات .

مارلبورو بسعر 97 جنيها .

مارلبورو كرافتد بسعر 79 جنيها .

L&M بسعر 79 جنيها .

فايسروي بسعر 60 جنيها .

بال مال بسعر 60 جنيها .

ويرى عدد من البائعين أن هذا الاستقرار قد يساهم في تثبيت معدلات الطلب داخل السوق، كما يمنع توجه بعض المستهلكين إلى بدائل أقل جودة أو منتجات غير رسمية، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار حركة السوق خلال الفترة المقبلة.

أسعار السجائر المحلية الأكثر طلبا

على صعيد السجائر المحلية، حافظت منتجات كليوباترا ومونديال على مستوياتها السعرية دون أي زيادات جديدة، وهي الفئة التي تحظى بأعلى معدلات استهلاك داخل السوق المصري نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالسجائر المستوردة.

وجاءت أسعار سجائر كليوباترا على النحو الآتي:

بوكس أبيض بسعر 44 جنيها .

عبوة 10 سجائر بسعر 27 جنيها .

سوفت كوين بسعر 44 جنيها .

سوبر ستار بسعر 44 جنيها .

بوسطن بسعر 44 جنيها .

بلمونت بسعر 44 جنيها .

كما استقرت أسعار سجائر مونديال بجميع أنواعها دون تغيير، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

لايت وأحمر وأزرق وسويتش منتول وسويتش بلو بيري بسعر 44 جنيها لجميع الأنواع .

ويؤكد تجار التجزئة أن استمرار ثبات أسعار السجائر المحلية يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين، خاصة في ظل اعتماد نسبة كبيرة من المدخنين على هذه الفئة بشكل أساسي.

أسعار التبغ المُسخّن اليوم

شهدت منتجات التبغ المُسخّن، التي بدأت تحظى بإقبال متزايد من بعض المدخنين خلال السنوات الأخيرة، استقرارًا في أسعارها اليوم دون أي تغيير، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

HEETS Selections بسعر 69 جنيهًا .

HEETS Dimensions بسعر 56 جنيهًا .

TEREA بجميع أنواعها بسعر 69 جنيهًا .

ويشير خبراء السوق إلى أن استقرار أسعار التبغ المُسخّن يعكس حالة من التوازن النسبي في الطلب، خاصةً مع توسع قاعدة المستخدمين الذين يتجهون إلى هذه المنتجات باعتبارها بديلا عن السجائر التقليدية.

تقديرات السوق واحتمالات التغيير

بحسب تقديرات خبراء وتجار السجائر، فإن الأسعار الحالية تعد مقبولة نسبيا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن احتمالات التغيير لا تزال قائمة خلال الفترة المقبلة، خاصةً في حال حدوث أي تحركات جديدة في تكاليف الإنتاج أو الرسوم الجمركية أو أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

ويؤكد التجار أن السوق يشهد حالة من الترقب، مع متابعة أي قرارات رسمية أو تحركات من جانب الشركات المنتجة قد تؤثر على الأسعار خلال الشهور القادمة.

حقيقة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

وفي سياق متصل، أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات جديدة في سعر ضريبة القيمة المضافة تؤدي إلى زيادة أسعار السجائر بنسبة 12% ابتداءً من نوفمبر الماضي.

وأوضحت المصلحة أن الشرائح الضريبية الحالية تسمح للشركات بتسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر وفقًا لقرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية التنافسية في السوق، وذلك وفقا للضوابط والمحددات السوقية، وطبقًا لما ورد بالقانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يتيح إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات، دون الإشارة إلى وجود زيادات فورية جديدة في الوقت الحالي.