الموت البطيء .. تحذير طبي من مخاطر التدخين والسجائر الإلكترونية| فيديو

أكد الدكتور محمد صدقي، استشاري الصدر والحساسية، أن الجدل المثار مؤخرًا حول ارتباط السجائر الإلكترونية أو ما يُعرف بـ«الڤيب» بحالات وفاة يتطلب التعامل معه من منظور علمي دقيق، بعيدًا عن الشائعات أو الاستنتاجات غير المبنية على دلائل طبية.

وقال خلال لقائه مع برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن كل أشكال التدخين مضرة بالصحة بلا استثناء، سواء كانت سجائر تقليدية أو شيشة أو سجائر إلكترونية، مؤكدًا أن هذا أمر ثابت علميًا ويُدركه حتى المدخنون أنفسهم.

وأشار إلى أن التبغ، سواء تم حرقه أو تسخينه، يحتوي على مادة النيكوتين، وهي المادة المسؤولة عن الإدمان، حيث تؤثر على الحالة النفسية وترفع المزاج بشكل مؤقت، ما يدفع المدخن للاعتماد عليها بشكل مستمر.