انفجار قرب مدرسة يهودية في أمستردام.. وإسرائيل: وباء معاداة السامية تفشى بهولندا

أثار انفجار استهدف مدرسة يهودية في العاصمة الهولندية أمستردام موجة من القلق والتنديد، حيث قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ما وصفته بـ“وباء معاداة السامية” يتصاعد في هولندا، في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

تفاصيل الانفجار

وأفادت السلطات المحلية بأن الانفجار وقع خلال ساعات الليل واستهدف الجدار الخارجي لمدرسة يهودية تقع في حي بوِيتِنفيلدِرت، الذي يُعرف بأنه أحد المراكز الحديثة للجالية اليهودية في المدينة ويضم معابد ومدارس دينية ومطاعم يهودية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، فيما سارعت الشرطة إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

تشديد الإجراءات الأمنية

وقالت بلدية أمستردام إن الإجراءات الأمنية في المدينة كانت قد تعززت بالفعل خلال الأيام الماضية بعد وقوع حوادث مشابهة في مدن أوروبية أخرى، من بينها روتردام في هولندا و**لييج** في بلجيكا.

موقف إسرائيل

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس، اعتبرت أن ما يحدث يعكس تصاعدًا خطيرًا في معاداة السامية داخل هولندا، مشيرة إلى أن الاعتداءات الأخيرة شملت هجومًا على كنيس في روتردام قبل يومين، إضافة إلى الانفجار الذي طال المدرسة اليهودية في أمستردام.

ودعت الوزارة الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة معاداة السامية وضمان حماية المؤسسات اليهودية.

حادث آخر في الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في ولاية ميشيغان أن كنيسًا يهوديًا تعرض لمحاولة اعتداء عبر دهس بسيارة يوم الخميس، إلا أن الدوافع وراء الحادث ما زالت غير معروفة حتى الآن، بحسب التحقيقات الأولية.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه العالم حالة توتر متزايدة بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى تعزيز الحماية الأمنية حول المؤسسات الدينية والجاليات اليهودية تحسبًا لأي اعتداءات.