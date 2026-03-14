ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجار قرب مدرسة يهودية في أمستردام.. وإسرائيل: وباء معاداة السامية تفشى بهولندا

الشرطة الهولندية
القسم الخارجي

أثار انفجار استهدف مدرسة يهودية في العاصمة الهولندية أمستردام موجة من القلق والتنديد، حيث قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ما وصفته بـ“وباء معاداة السامية” يتصاعد في هولندا، في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

تفاصيل الانفجار

وأفادت السلطات المحلية بأن الانفجار وقع خلال ساعات الليل واستهدف الجدار الخارجي لمدرسة يهودية تقع في حي بوِيتِنفيلدِرت، الذي يُعرف بأنه أحد المراكز الحديثة للجالية اليهودية في المدينة ويضم معابد ومدارس دينية ومطاعم يهودية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، فيما سارعت الشرطة إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

تشديد الإجراءات الأمنية

وقالت بلدية أمستردام إن الإجراءات الأمنية في المدينة كانت قد تعززت بالفعل خلال الأيام الماضية بعد وقوع حوادث مشابهة في مدن أوروبية أخرى، من بينها روتردام في هولندا و**لييج** في بلجيكا.

موقف إسرائيل

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس، اعتبرت أن ما يحدث يعكس تصاعدًا خطيرًا في معاداة السامية داخل هولندا، مشيرة إلى أن الاعتداءات الأخيرة شملت هجومًا على كنيس في روتردام قبل يومين، إضافة إلى الانفجار الذي طال المدرسة اليهودية في أمستردام.

ودعت الوزارة الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة معاداة السامية وضمان حماية المؤسسات اليهودية.

حادث آخر في الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في ولاية ميشيغان أن كنيسًا يهوديًا تعرض لمحاولة اعتداء عبر دهس بسيارة يوم الخميس، إلا أن الدوافع وراء الحادث ما زالت غير معروفة حتى الآن، بحسب التحقيقات الأولية.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه العالم حالة توتر متزايدة بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى تعزيز الحماية الأمنية حول المؤسسات الدينية والجاليات اليهودية تحسبًا لأي اعتداءات.

مدرسة يهودية العاصمة الهولندية أمستردام وزارة الخارجية الإسرائيلية معاداة السامية إسرائيل وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد الغندور ينتقد تصوير مباراة الزمالك وأوتوهو.. تفاصيل

منتخب المكسيك

إصابة نجم المكسيك بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم

عدي الدباغ

مهيب عبد الهادي يشيد بـ عدي الدباغ.. تفاصيل

بالصور

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد