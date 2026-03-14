مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي جراء هجوم أمريكي إسرائيلي في بغداد
الأزهر للفتوى الإلكترونية يشارك في إطلاق برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة
انهيار أبنية وزيادة نشاط الهاكرز.. خبيرة فلك: مفاجآت خلال الساعات القادمة
التليفزيون الإيراني: تنفيذ الموجة 49 من "الوعد الصادق 4"
انفجار قرب مدرسة يهودية في أمستردام.. وإسرائيل: وباء معاداة السامية تفشى بهولندا
الشناوي: جاهزون لمواجهة الترجي.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية
الشناوي : بن رمضان قادر على مواجهة الضغوطات أمام فريق السابق
تشكيل فريق أوتوهو ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية
إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح
أدعية ليلة القدر.. ردد الأدعية المأثورة عن النبي وتجمع خيري الدنيا والآخرة
بعد خسارته الانتخابات.. هاني ضاحي يشكر مهندسي مصر.. ويؤكد: تعرضت لحملة تشويه ممنهجة
رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لفريق غزل المحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السفارة التركية في بغداد تحذر رعاياها من تدهور أمني خلال الأيام المقبلة

هاجر رزق

دعت السفارة التركية في بغداد الأتراك إلى تجنب السفر إلى العراق بسبب التغيرات المتسارعة مشيرة إلى أن الظروف مرشحة للتدهور هناك في الفترة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن السفارة التركية: "ندعو مواطنينا لتجنب السفر إلى العراق، إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب التغيرات المتسارعة في الظروف الأمنية، وتلك الظروف قد تتغير بشكل متسارع نحو الأسوأ خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان: "ندعوا المواطنين الأتراك، إلى تجنب التجمعات الكبيرة والساحات العامة، ومناطق الاحتجاج حول المنطقة الخضراء في بغداد، وعدم التوجه إلى مطاري بغداد وأربيل الدوليين والمناطق المجاورة لهما".

وتابع: "ندعوهم إلى تجنب الأماكن التي يتردد عليها المواطنون الأجانب بشكل متكرر، بالإضافة إلى الأماكن المفتوحة، والمناطق السكنية في الموصل والمناطق المجاورة لها، والمناطق المحيطة بالبصرة".

وطالبت السفارة التركية الرعايا الأتراك "بتجنب التواجد في محيط المناطق العسكرية بعموم العراق، ومواقع البنية التحتية الحيوية مثل حقول النفط. ونشدّد على ضرورة اتخاذ المواطنين الأتراك، أقصى درجات الحذر للسلامة الشخصية خلال تواجدهم في العراق".

وأشار البيان إلى أن "المجال الجوي العراقي مغلق أمام رحلات الطيران، بسبب استمرار الاشتباكات والهجمات في المنطقة، ولن يتم فتح المجال الجوي قبل 16 مارس الجاري".

وذكّرت بإمكانية سفر المواطنين إلى تركيا برا، مع مراعاة الظروف المحلية، واتباع أعلى معايير السلامة الأمنية، موضحة أن الطرق البرية بين تركيا والعراق لا تزال مفتوحة أمام حركة المرور، ومعبر خابور - إبراهيم خليل مستمر في أعماله".

كما أعادت التذكير أيضا بأنّ السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق، عن إمكانية منح تأشيرة مرور (ترانزيت) لمدة 7 أيام لمواطني الدول الأخرى، عند المعابر البرية.

