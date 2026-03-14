أدعية ليلة القدر.. ردد الأدعية المأثورة عن النبي وتجمع خيري الدنيا والآخرة
الجوازات تواصل التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على خدماتها
كنت لي رحمة وسندا.. ريم مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها الراحلة
غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان.. و"حزب الله" يرد بقصف الشمال
موعد صرف معاشات أبريل 2026 .. هل يتم تبكيرها بمناسبة عيد الفطر؟
بسبب الطقس السيئ..رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية في المحافظات
انهيار جزئي في برج سكني من 12 طابقا تحت الإنشاء بـ المحلة
مش واعي على الدنيا.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد فضل شاكر
السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على الوجهين البحرى والقبلي
الدباغ وبانزا والجزيري في قيادة هجوم الزمالك أمام أوتوهو بالكونفيدرالية
إيفاد مأموريات لـ30 حالة إنسانية بالمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي| صور
تفوق قتالي لـ حزب الله.. وارتقاء شهداء في لبنان وغزة بفعل العدوان
أخبار العالم

غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان.. و"حزب الله" يرد بقصف الشمال

هاجر رزق

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على لبنان ، حيث طالت الغارات الضاحية الشمالية والضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق البلاد، فيما رد "حزب الله" بقصف شمال إسرائيل.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام عالمية، باستهداف غارات إسرائيلية لعدة مناطق في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص و فقدان 4 أخرين، كما خلفت الضربات عدد من الاصابات بين المواطنين.

وردت عناصر "حزب الله" اللبناني، على هذه الغارات بقصف مناطق متفرقة في إسرائيل.

وخلف القصف دمارا كبيرا بعد استهداف الاحتلال مركز إسعاف تابعا للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان ليلة أمس، الجمعة، ما تسبب بارتقاء 12 شهيدا بينهم طبيب ومسعفون وممرضون.

كما وقع دمار كبير في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات للاحتلال استهدفتها مساء أمس.

و من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنه "بعد ما يقرب من أسبوعين من الحرب بين "إسرائيل" وإيران وحزب الله، اتضح أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمكن من أن يكون صاحب القرار الأكبر وأن يحافظ على سلسلة القيادة والسيطرة".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه “في الأيام الأخيرة، تمكن عناصر قوة الرضوان من الانتشار جنوب نهر الليطاني، ليقوموا بمواصلة محاولاتهم لنصب الكمائن للقوات الإسرائيلية هناك”.

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

المتهم

ادعى التحرش بـ ربة منزل و مشاجرة وتعرض شخص للطعن.. القبض على عاطل في الإسماعيلية

المتهم

سائق ميكروباص يتعدى على راكب في حلوان لزيادة الأجرة.. والأمن يضبطه| فيديو

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد