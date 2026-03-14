غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان.. و"حزب الله" يرد بقصف الشمال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على لبنان ، حيث طالت الغارات الضاحية الشمالية والضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق البلاد، فيما رد "حزب الله" بقصف شمال إسرائيل.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام عالمية، باستهداف غارات إسرائيلية لعدة مناطق في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص و فقدان 4 أخرين، كما خلفت الضربات عدد من الاصابات بين المواطنين.

وردت عناصر "حزب الله" اللبناني، على هذه الغارات بقصف مناطق متفرقة في إسرائيل.

وخلف القصف دمارا كبيرا بعد استهداف الاحتلال مركز إسعاف تابعا للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان ليلة أمس، الجمعة، ما تسبب بارتقاء 12 شهيدا بينهم طبيب ومسعفون وممرضون.

كما وقع دمار كبير في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات للاحتلال استهدفتها مساء أمس.

و من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنه "بعد ما يقرب من أسبوعين من الحرب بين "إسرائيل" وإيران وحزب الله، اتضح أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمكن من أن يكون صاحب القرار الأكبر وأن يحافظ على سلسلة القيادة والسيطرة".

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه “في الأيام الأخيرة، تمكن عناصر قوة الرضوان من الانتشار جنوب نهر الليطاني، ليقوموا بمواصلة محاولاتهم لنصب الكمائن للقوات الإسرائيلية هناك”.