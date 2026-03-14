الشناوي : بن رمضان قادر على مواجهة الضغوطات أمام فريق السابق

أشاد محمد الشناوي قائد فريق الكرة بالأهلي، بالتونسي محمد علي بن رمضان مشددا انه لاعب مميز و قادر على مواجهة الضغوط، خاصة عند مواجهة فريقه القديم الترجي.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي أن بن رمضان سيواجه ضغوطًا صعبة، خاصةً أنها أول مباراة له مع الأهلي ضد الترجي، مشددًا على أنه لاعب محترف ولديه خبرات، وقادر على اللعب في مثل تلك الظروف.

وتابع أن المباراة لن تكون سهلة، حيث عقد توروب المدير الفني للفريق جلسة مع بن رمضان وطالبه بالتركيز وعدم التأثر بأي ضغوط.

واختتم قائلًا: "أهم حاجة إنه يكون موجود، سواء أساسيًا أو بديلًا، حتى يساعدنا في المباراة. وإحنا أهم حاجة إننا فريق واحد، مش أفراد".