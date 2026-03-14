رسميا.. جافي جاهز لموقعة برشلونة وإشبيلية بالدوري الإسباني

أصدر نادي برشلونة اليوم السبت بيانًا رسميًا يؤكد فيه جاهزية لاعبه جافي للمشاركة في مواجهة إشبيلية، المقررة غد الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وأوضح النادي في بيانه: "تلقي جافي الضوء الأخضر من الجهاز الطبي وسيكون متاحًا للمشاركة في مباراة الغد"، ما يمنح المدير الفني خيارات إضافية لتعزيز خط الوسط أمام منافس قوي.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعد 8 انتصارات و7 تعادلات و12 هزيمة.