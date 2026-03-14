أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المنازل بقنا.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة نقادة بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المنازل الكائن بدائرة المركز مما أسفر عن إصابة (مالك المنزل ، نجل عمه "بشظايا متفرقة بالجسم") وبسؤالهما إتهما (نجلى عمومتهما) بإرتكاب الواقعة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما والدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزة أحدهما (البندقية الآلية المستخدمة فى التعدى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتحريض من شقيق أحدهما لخلافات بينه وبين مالك المنزل حول الميراث "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.