وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة بمنصبه

استقبل اليوم الثلاثاء المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مُشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الشرعية الدستورية وصون أحكام الدستور، بما يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الدولة ومؤسساتها.

ومن جانبه أعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن خالص تهانيه لوزير العدل، مُتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات والهيئات القضائية، بما يعزز مسيرة العدالة ويُرسّخ مبادئ سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء أكد المستشار وزير العدل اعتزاز الوزارة بالتعاون البنّاء مع المحكمة الدستورية العليا، واستعدادها الدائم لتوفير سبل الدعم اللازمة؛ دعمًا لدورها في صون الدستور وترسيخ الشرعية الدستورية.