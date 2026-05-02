انطلاق احتفالية المهندسين لتكريم المتميزات والأمهات المثاليات | صور

انطلقت ظهر اليوم السبت، الاحتفالية الخاصة التي تنظمها النقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور محمد عبد الغني، بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة "مسرح الرئيسي"،.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات من المهندسات بمختلف المحافظات والنقابات الفرعية، إلى جانب الاحتفاء بمجموعة من المهندسات المتميزات صاحبات الإنجازات المهنية، تقديرا لإسهاماتهن البارزة في دعم وتطوير العمل الهندسي.

كما تشمل التكريمات عددا من الرموز النسائية البارزة في مجالات متعددة، من بينهن المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ليلى إبراهيم من هيئة الطاقة الذرية، والمهندسة أماني النجار، أول مهندسة مصرية وعربية تعمل في مجال صيانة الطائرات.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص النقابة على إبراز النماذج النسائية الملهمة في القطاع الهندسي، وتسليط الضوء على دورهن في دعم مسيرة التطوير المهني والمجتمعي.