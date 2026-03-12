لتوطيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وزير العدل يلتقي أعضاء النواب والشيوخ

استقبل اليوم الخميس المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ .



وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالنواب مشيراً إلى أهمية تلك الزيارة في توطيد أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة العمل المؤسسي وخدمة المواطنين.

وقد استمع خلال اللقاء، إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها النواب موجهًا القطاعات المعنية بدراستها وفحصها واتخاذ كل ما يلزم بشأنها تحقيقًا للمصلحة العامة وإسهامًا في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المجلسين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم العمل المشترك بين سلطات الدولة .

هذا، وقد أعرب النواب عن تقديرهم لجهود الوزارة مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.