جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

أطلقت جماهير نادي الترجي التونسي حملة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى طباعة صور على العملة التونسية تظهر وجه لاعبهم السابق محمد علي بن رمضان، نجم الأهلي المصري الحالي.

تأتي هذه الحملة في أجواء حماسية قبل مواجهة الفريقين المرتقبة غدًا ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد علي بن رمضان بين الترجي والأهلي

محمد علي بن رمضان كان أحد أبرز لاعبي الترجي التونسي قبل انتقاله إلى النادي الأهلي، وترك بصمة واضحة في الفريق التونسي. انتقاله أثار حفيظة الجماهير، لكن أيضًا حفظت له مكانة خاصة في قلوب محبي الترجي، الذين يرون في صورته على العملة تكريمًا لمسيرته وإنجازاته مع الفريق.



الحملة تتصدر منصات التواصل

انتشرت الحملة بسرعة كبيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المشجعون صورًا وتصاميم للعملة المطبوع عليها وجه بن رمضان. وكتب البعض أن هذه المبادرة تعكس تقديرهم للاعب وتاريخ مشاركاته مع الترجي، بينما أبدى آخرون دهشتهم من الجرأة في الطرح والفكرة الفريدة من نوعها.

استعدادات المباراة المرتقبة

تأتي هذه المبادرة قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والنادي الأهلي، والتي تعد مواجهة ساخنة بين الفريقين. ويسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، مع توقع مشاركة محمد علي بن رمضان كلاعب محوري في صفوف الأهلي، الأمر الذي يزيد من اهتمام جماهير الترجي بالحملة وارتباطها بالحدث الرياضي الكبير.

تفاعل واسع من الجماهير

شهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور الترجي، سواء عبر نشر الصور أو استخدام هاشتاجات خاصة باللاعب والمباراة. ويبدو أن فكرة تكريم لاعب سابق على العملة أصبحت حديث الساعة، خاصة وأنها تجمع بين حب الكرة والتقدير للاعبين الذين تركوا أثرًا في تاريخ الفريق



