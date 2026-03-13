الترجي التونسي يعيد غلق تدريباته أمام الجماهير قبل لقاء الأهلي

أعلن نادي الترجي التونسي بشكل رسمي، عدم السماح لجماهيره بحضور آخر حصتين تدريبتين، قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي محمد الجزار عبر فيسبوك:الترجي التونسي يعيد غلق تدريباته أمام الجماهير اليوم وغداً قبل لقاء الأهلي .

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.