إعلامي زملكاوي يتوعد لفريق الأهلي: عايزين نكسبهم وإحنا في عز مجدنا

تغني الإعلامي عمرو الدردير بفريق الزمالك بعد إستمرار تصدرة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:بصراحة نفسي الزمالك يقابل الأهلي أول ماتش عشان نكسبهم وإحنا في عز مجدنا يااااارب .

وأجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة.

ويشارك هذا الموسم 21 فريقًا، حيث تم تنظيم الدوري بنظام مرحلتين، انتهت الأولى التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، بخوض كل فريق 20 مباراة، أسفرت عن ترتيب الفرق قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حددت القرعة موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى بالبطولة.