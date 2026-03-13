حقيقة اهتمام مانشستر سيتي بضم عثمان ديمبيلي

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول دخول نادي مانشستر سيتي في مفاوضات مع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الاجتماع الذي جمع وكيل اللاعبين موسى سيسوكو مع المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي هوجو فيانا لم يكن من أجل مناقشة صفقة محتملة لضم ديمبيلي.

وأوضح رومانو أن النادي الإنجليزي لم يفتح أي محادثات أو اتصالات مع اللاعب الفرنسي في الوقت الحالي مؤكدا أن ما تردد حول وجود مفاوضات بين الطرفين غير صحيح حتى الآن.

على صعيد آخر، حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي مواجهة أخرى بالدور نفسه، حقق ريال مدريد فوزا كبيرًا على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.