محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
هبة السيسي: فيلم كتكوت تجربتي الاولى وتعبت نفسيا بسبب حذف نص مشاهد دوري
وظائف خالية.. 1000 فرصة عمل في شركة ليوني مصر لضفائر السيارات
رياضة

بعثة الزمالك تصل الكونغو و السفيرة تستقبلها

ياسمين تيسير

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الكونغو برازفيل استعدادًا لخوض مواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية

واستغرقت رحله الطيران ٧ ساعات حيث غادر الاعبين علي متن طائرة خاصة 

واستقبلت إيمان ياقوت سفيرة مصر بالكونغو برازفيل وابتسام نجيب قنصل مصر بعثة الزمالك فور وصولهم.

وجاءت قاىمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي  - مهدي سليمان  - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم  - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ .

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

