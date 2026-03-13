بعثة الزمالك تصل الكونغو و السفيرة تستقبلها

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الكونغو برازفيل استعدادًا لخوض مواجهة فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية

واستغرقت رحله الطيران ٧ ساعات حيث غادر الاعبين علي متن طائرة خاصة

واستقبلت إيمان ياقوت سفيرة مصر بالكونغو برازفيل وابتسام نجيب قنصل مصر بعثة الزمالك فور وصولهم.

وجاءت قاىمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا- أحمد شريف - شيكو بانزا .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ .