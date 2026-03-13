بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل محطة وقود بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 5/ الجارى حدثت مشاجرة داخل محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى)، وطرف ثان: (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بالجيزة، لقيام الطرف الأول بالإصطدام عن طريق الخطأ بأحد أفراد الطرف الثانى حال توقفه بالسيارة قيادته "سارية التراخيص" بالمحطة المشار إليها، فقام على أثرها بالإستعانة بباقى الطرف الثانى وتعديا كل منهم على الآخر بالضرب بإستخدام عصا خشبية والتراشق بالحجارة محدثين إصابة الطرف الأول وتلفيات بالسيارة المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (العصا الخشبية) المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





