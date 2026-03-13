طن حشيش وشابو.. الداخلية تداهم أوكار مروجى المخدرات بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.





أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 1 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش , شابو ، هيدرو" – 50 قطعة سلاح نارى "11 بندقية آلية ، 29بندقية خرطوش ، 10 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (120) مليون جنيه.





وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .









