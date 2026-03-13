قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

كيف يرفع دعاء سيدنا موسى الحسنات ويجلب الخير؟.. دينا أبو الخير تفسر

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
البهى عمرو

كشف الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير عن فضل الدعاء في القرآن الكريم، مشيرة إلى أن هناك دعاء عظيم له أثر كبير على الإنسان في جميع جوانب حياته.

وأضافت خلال برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن دعاء سيدنا موسى عليه السلام يعد مثالًا حيًا على التذلل لله وطلب الخير منه، قائلة: "الدعاء الذي كان يرفعه سيدنا موسى كان في حالة الهجرة والخوف والاحتياج، إذ دعا الله قائلًا: «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير»، معترفًا بفقره واعتماده الكلي على الله".

وأوضحت أبو الخير، أن هذا الدعاء يعكس كيف أن الإنسان إذا قدم الخير والمساعدة للآخرين، فإن الله يجزيه بالخير مضاعفًا، مشيرة إلى أن سيدنا موسى ساعد الفتاتين قبل أن يدعو ربه، مؤكدة أن "الخير لا يأتي بالاشتراط أو المنفعة الذاتية، بل بالإخلاص لله والنية الصادقة".

وتابعت: الدعاء يشمل طلب الخير في جميع شؤون الحياة، سواء كان طعامًا أو مأوى أو زواجًا أو رزقًا، وأنه مفيد في كل وقت، خاصة في أوقات الأزمات والابتلاءات، لأنه يُظهر فقْر الإنسان وحاجته الدائمة لغنى الله وعطائه، موضحة: "كل ما نحتاجه من الدنيا والآخرة يأتي من الله الغني، ومن يدرك هذه الحقيقة يكون دائم التواضع والامتنان ويقدّم العطاء بلا انتظار مقابل".

وأكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن أثر الدعاء يتضح في استجابة الله للإنسان على قدر نيته وإخلاصه، مستشهدة بسيرة سيدنا موسى مع بنات شعيب، حيث أعطى الخير قبل أن يطلبه، واستجاب الله لدعائه، فكتب له الزواج والسكن والعمل والرزق، قائلة: "الخير الحقيقي يأتي بالنية الصادقة والإحسان للآخرين، والله يعطينا على قدر ما نخلص في العبادة والعمل".


 

