دينا أبو الخير: اعتراف إمرأة العزيز درس في التوبة واستعادة الحق

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن اعتراف امرأة العزيز بما ارتكبته تجاه يوسف عليه السلام يُعد درسًا مهمًا في فضيلة التوبة والاعتراف بالحق، مشيرة إلى أن هذه القصة تعطي نموذجًا لكل المسلمين، خاصة الشباب والفتيات، حول أهمية التوبة والإقرار بالذنب مهما تأخر الوقت.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن امرأة العزيز اعترفت بأنها هي التي حاولت إغواء يوسف، موضحة أنها اعترفت بالحق والاعتراف بالحق فضيلة أساسية في حياة الإنسان، وأن التوبة والاعتراف بالخطأ يمنحان الإنسان فرصة للعودة إلى الطريق المستقيم.

وأضافت أن أهم درس يمكن استخلاصه من هذه الواقعة هو التوبة الصادقة، قائلة: "رب العالمين يعفو عنا جميعًا ويحفظ شباب وفتيات المسلمين من الفتن وما يظهر منها وما يخفى".

وأشارت إلى أن التركيز في هذه القصة ليس على التفاصيل الثانوية أو روايات الإسرائيليات، بل على العبرة العملية من الاعتراف بالحق والثبات على القيم والأخلاق.