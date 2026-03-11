دينا أبو الخير: إفطار الصائمين عبادة تضاعف الأجر.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامي، أن إفطار الصائمين، سواء كانوا من الفقراء أو الأغنياء، من الأقارب أو الأصدقاء، يُعتبر من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الشخص بأجر الصائم نفسه، مشيرة إلى أن النية الصحيحة هي الأساس في مضاعفة الأجر.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره"، مؤكدة أن هذا يشمل جميع الصائمين دون استثناء، سواء من أهل البيت أو الأقارب أو الأصدقاء.

وأشارت إلى أن تنظيم وليمة أو عزومة لإفطار الصائمين يُعد من أعمال الخير التي تجتمع فيها الأسرة والأصدقاء، شريطة أن يكون ذلك بدون إسراف أو تفاخر، وأن يكون الهدف الأساسي هو التقرب إلى الله.