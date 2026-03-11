دينا أبو الخير: من يفطر صائمًا ينال مثل أجره

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن هناك سؤالًا يطرح حول ما هو أجر من فطر صائمًا، موضحة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "له أجر مثل أجر هذا الصائم".

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن سيدنا رسول الله لم يحدد أن يكون الصائم فقيرًا أو غنيًا، مشيرة إلى أن الزوج يحصل على أجر إذا قام بإفطار أفراد أسرته.

ولفتت إلى أن السيدة التي تقف على إعداد طعام البيت تحصل أيضًا على أجر، وأن الزوج يأخذ أجر الإنفاق، مؤكدة أن على كل شخص أن يقوم بذلك بنية تفطير صائم والتقرب إلى الله بهذا العمل.

وأشارت إلى أن من يفطر أي صائم ينال الأجر، موضحة أن الأفضل أن يحرص الناس على تفطير الفقراء والمساكين.