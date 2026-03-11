قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
دينا أبو الخير: من يفطر صائمًا ينال مثل أجره

البهى عمرو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن هناك سؤالًا يطرح حول ما هو أجر من فطر صائمًا، موضحة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "له أجر مثل أجر هذا الصائم".

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن سيدنا رسول الله لم يحدد أن يكون الصائم فقيرًا أو غنيًا، مشيرة إلى أن الزوج يحصل على أجر إذا قام بإفطار أفراد أسرته.

ولفتت إلى أن السيدة التي تقف على إعداد طعام البيت تحصل أيضًا على أجر، وأن الزوج يأخذ أجر الإنفاق، مؤكدة أن على كل شخص أن يقوم بذلك بنية تفطير صائم والتقرب إلى الله بهذا العمل.

وأشارت إلى أن من يفطر أي صائم ينال الأجر، موضحة أن الأفضل أن يحرص الناس على تفطير الفقراء والمساكين.

